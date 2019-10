Ceco Kretinsky entra con 4% in Prosieben

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - L'ingresso in ProsiebenSai1 di Czech Media Invest (Cmi), controllata dal miliardario Daniel Kretinsky, con una quota del 4,07%, mette le ali in Borsa al gruppo televisivo tedesco del quale Mediaset è socia al 9,6 per cento. Sul listino di Francoforte ProsiebenSat1 segna un rialzo del 4,5% a 13,59 euro per l'interesse riportato sul titolo, che quest'anno ha dato poche soddisfazioni, dall'arrivo, dopo Mediaset, del magnate ceco che possiede il gruppo dell'energia Eph, e noto alle cronache finanziarie per il fallito tentativo di comprare nella grande distribuzione Metro. Czech Media Invest, nell'annunciare venerdì sera l'investimento in Prosieben, ne ha parlato come primo passo in una strategia per acquistare quote di minoranza di società media europee. Cmi ha in mano quattro quotidiani, diversi periodici e siti web, dei canali radiofonici e, in Francia, possiede una quota di Le Monde.