Borsa:Europa resta rialzo,Milano +0,43%

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Le Borse europee confermano il passo positivo a metà seduta con l'indice d'area Stoxx che guadagna quasi mezzo punto con acquisti sui finanziari e i titoli legati all'informatica. Londra tiene nonostante il rinvio richiesto sulla Brexit con il Ftse 100 che sale dello 0,11%.

Poco mossa anche Parigi (+0,14%). Più spedite Francoforte (+0,70%) e Milano (+0,43%). Mentre sul fronte dei cambi l'euro resta stabile a 1,1166 dollari cosi' come la sterlina a 1,2994 sul biglietto verde. Poco mosso anche lo spread tra btp e bund in area 133 punti base. A Piazza Affari resta l'evidenza dei bancari con Unicredit che guadagna l'1,91%. Maglia rosa è Fca (+3%) seguita da Prysmian (+2,28%) che si è assicurata un contratto di fornitura nel settore eolico con Siemens Gamesa. Sotto vendita Amplifon (-3,33%), Diasorin (-2,5%). Soffrono poi Atlantia (-1,75%) e Sias (-3,29%) sulle tensioni in America Latina.