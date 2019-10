Borsa: Milano +0,60% con banche

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Piazza Affari conferma l'andamento positivo dell'avvio con il Ftse Mib che sale dello 0,60% a 22.412 punti. A dare slancio al listino in particolare gli acquisti sui bancari. Ubi Banca guadagna l'1,64%, Bper l'1,38%, Unicredit l'1,48%, Azimut l'1,41%, Mediobanca l'1,32% mentre lo spread tra Btp e bund è in area 130 punti base.

Tra i titoli sotto la lente Tim registra un +0,95% con il cda che oggi coopta come nuovo presidente, Salvatore Rossi ex d.g di Banca d'Italia. Buon passo anche per Poste (+0,88%). Sotto vendita Atlantia (-1,26%) con le tensioni in America Latina dove la compagnia è attiva. In negativo anche Diasorin (-0,95%), Leonardo (-0,24%), Amplifon (-0,81%).