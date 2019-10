V.Boccia, manette evasione dopo sentenze

Tra le "criticità" che Confindustria rileva nella manovra "un aspetto" è legato alla questione evasione: "occorre certezza di diritto", avverte il leader degli industriali, Vincenzo Boccia. Confindustria condivide l'impegno per la lotta al fenomeno, dice: "Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese", dice Boccia.