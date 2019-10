Renault rivede stime 2019, giù in Borsa

Tonfo in Borsa di Renault che ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi 2019, attesi in calo fra il 3 e il 4% contro le previsioni precedenti si attestavano ai livelli del 2018, e sul margine operativo previsto intorno al 5% dalla precedente stima del 6%. Il titolo a Parigi fa uno scivolone del 13%, il peggior calo dall'arresto a novembre dell'ex numero uno Carlos Ghosn, e pesa sull'intero comparto automobilistico europeo.

In attesa della trimestrale settimana prossima il mercato fa i conti anche con le parole di Clotilde Delbos, ceo ad interim di Renault dopo la recente uscita di Thierry Bollorè, che in un messaggio ai dipendenti ha detto fra l'altro che ci sono da rivedere le strategie del piano che era stato concepito da Ghosn. Il profit warning viene accolto dai mercato come un elemento che aggrava le difficoltà del gruppo francese e del partner giapponese Nissan.