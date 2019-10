Cambi:euro stabile a 1,1123

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Euro stabile sui mercati all'avvio di giornata, dove scambia a 1,1123 dollari (-0,02%). In ribasso la sterlina (-0,4% a 1,2844) che riduce comunque il passivo dopo che il vice governatore della Bank of England ha annunciato possibili rialzi dei tassi in caso di una Brexit 'soft'. In Asia dove il Pil cinese ha nuovamente frenato la crescita, invariato lo yen a 108,57.