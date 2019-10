Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 18 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo sulla scia di quanto avvenuto a Wall Street e sul listino del Nasdaq, dopo i segnali di una possibile intesa sulla Brexit tra Gran Bretagna e Ue, mentre in Asia gli investitori attendono il dato sul Pil del terzo trimestre in Cina. Il Nikkei segna un aumento dello 0,38%, a quota 22.537,57, con un guadagno di 85 punti. Sui mercati valutari lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 108,60 e sull'euro a 120,80.