Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,23%

(ANSA) - PECHINO, 18 OTT - La Borsa di Hong Hong apre la seduta in rialzo, dopo l'accordo sulla Brexit tra Londra e Bruxelles e in attesa dell'imminente diffusione del Pil della Cina del terzo trimestre: l'Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,23%, a 26.910,55 punti.

Positive in avvio anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite salgono rispettivamente dello 0,17% (a 2.982,34 punti) e dello 0,14%, a quota 1.638,15.