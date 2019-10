Borsa: Europa fiacca in attesa Brexit

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente ancora senza grandi movimenti in attesa del voto del Parlamento di Londra sul nuovo accordo Brexit: Londra, con la sterlina sempre sostanzialmente stabile nei confronti di euro e dollaro, cede lo 0,4%, Francoforte e Milano provano a tenere, Parigi perde lo 0,4% appesantita da Renault (-12%).

In Piazza Affari (Ftse Mib -0,1%) faticano ancora gli industriali con Leonardo che perde il 2,4% dopo la corsa di ieri e Pirelli due punti percentuali, mentre Fca sta limitando il calo iniziale innescato dallo scivolone del gruppo francese all'1,1% a 12 euro. In tenuta le banche, con qualche titolo forte come Mps che sale di un punto percentuale, la Banca popolare di Sondrio dell'1,1% dopo lo stop della Bce all'acquisizione della Cassa di risparmio di Cento e Bper dell'1,7%.