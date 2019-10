Borsa: Europa chiude in rosso

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee chiudono in rosso, in attesa delle decisioni del parlamento del Regno Unito sull'accordo per la Brexit. Sullo sfondo restano ancora i nodi tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Si guarda anche alle prossime mosse delle banche centrali. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1155 a Londra.

In rosso Parigi (-0,65%) e Londra (-0,44%), Francoforte (-0,17%) e Madrid (-0,11%).