Borsa: Cina scivola, tiene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - I dati macroeconomici cinesi e in particolare la frenata del Pil hanno fatto scivolare le Borse di Shanghai e Shenzhen, che si avviano alla chiusura in calo di oltre un punto percentuale. Deboli anche gli altri listini azionari dell'area asiatica e del Pacifico, con Tokyo che ha comunque chiuso in tenuta (+0,18% l'indice Nikkei 225, -0,13% il Jpx Nikkei 400).

Anche le incertezze della Brexit, con la sterlina comunque sostanzialmente stabile nelle prime battute dei mercati valutari, pesano sugli scambi, con Hong Kong che cede lo 0,6%, Seul che ha perso lo 0,8% e Sidney mezzo punto percentuale.

Leggermente positiva Mumbai, che verso la chiusura sale dello 0,4%.

In ribasso i futures sull'avvio delle Borse europee.