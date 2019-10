Inps:in 8 mesi +347.651 rapporti stabili

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Nei primi 8 mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni, meno cessazioni) risulta pari a 347.651 contratti, con un incremento del 162% rispetto allo stesso periodo del 2018. E' il dato dall'Osservatorio Inps sul precariato. Ad agosto è negativa sia la variazione netta per i rapporti di lavoro in generale (-164.530) sia quella per i rapporti fissi (-7.199) in linea con il 2018. Nei primi otto mesi le assunzioni totali nel privato sono state 4.904.554, a fronte di 4.062.195 cessazioni (+842.359 posti).

Nel periodo vi è stato un netto incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto ai primi 8 mesi del 2018, passate da 317.000 a 480.000 (+51,3%).