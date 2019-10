Borsa: Brexit spinge Milano con l'Europa

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - L'accordo sulla Brexit tra Gran Bretagna e Unione Europea, che dovrà ora superare il vaglio del Parlamento britannico, fa tirare un sospiro di sollievo alle Borse europee, dopo che il no del Dup all'intesa aveva fatto temere in un nuovo flop. Francoforte avanza dello 0,8%, Milano dello 0,7%, Londra dello 0,6% e Parigi dello 0,5%. La sterlina avanza dello 0,2% sull'euro, con cui scambia a 1,1587.

A Milano corre Banco Bpm (+1,95%), davanti a Unipol (+1,6%), Leonardo (+1,6%) e Finecobank (+1,5%). Bene anche Poste (+1,6%) e Mediobanca (+1,5%), con Del Vecchio che ha assoldato Jp Morgan come advisor. Deboli invece Pirelli (-1,2%), Cnh (-0,6%) e Nexi (-0,4%). Lo spread Btp-Bund scende sotto i 130 punti base a 128.9 sui minimi da maggio 2018.