Borsa: Asia fiacca, aspetta novità dazi

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Borse asiatiche in calo in una seduta senza mordente con gli investitori che restano cauti in attesa di capire se si arriverà alla mini intesa sui dazi tra Usa e Cina. Tokyo ha perso lo 0,09%, Seul lo 0,23%, Sydney lo 0,77%. Shanghai e Shenzhen, sul finale di seduta, cedono rispettivamente lo 0,2% e lo 0,16% mentre solo Hong Kong avanza (+0,4%).

In calo i future sugli Usa e sull'Europa, ad eccezione di quelli sulla Borsa di Londra, con la bozza di accordo sulla Brexit che traballa dopo il no del partito unionista nordirlandese Dup. Indebolendo anche la sterlina, che cede lo 0,3% sull'euro, con cui scambia a 1,153. Sui mercati, dopo il calo delle vendite al dettaglio negli Usa a settembre, cresce l'aspettativa che la Fed tagli nuovamente i tassi a ottobre, uno scenario avvalorato anche dalle considerazioni del Beige Book della Fed, secondo cui l'economia statunitense è cresciuta a un passo "da lieve a modesto" nelle ultime settimane.