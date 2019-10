Confindustria, contrari a plastic tax

Confindustria esprime "forte contrarietà" sull'introduzione della tassa sugli imballaggi in plastica, nota come plastic tax, prevista dal documento programmatico di bilancio 2020. "La misura - si legge in una nota - non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese".