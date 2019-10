Borsa: Europa galleggia in cerca spunti

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Le Borse europee galleggiano in cerca di spunti, in attesa che arrivino notizie dal Regno Unito sulla Brexit. Dopo la schiarita tra Usa e Cina sul versante del commercio internazionale, tra gli investitori restano i timori per la situazione a Hong Kong. A guidare i listini del Vecchio continente è Milano (+0,4%) spinta dalle banche. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1030 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600. In debole calo Londra (-0,1%) mentre è in positivo Francoforte (+0,2%). Piatte Parigi (-0,04%) e Madrid (+0,04%). In rosso le Utility (-0,7%) con Veolia (-1,2%) e E.on (-0,9%). In rialzo il comparto dell'auto (+0,7%), dopo i dati delle vendite di settembre, con Volkswagen (+1,5%) e Renault (+1%) mentre è in controtendenza Peugeot (-0,5%).

A Piazza Affari corre Piaggio (+3,1%) insieme alle banche con Mps (+3,6%), Banco Bpm (+3%), Bper e Ubi (+2%). Bene anche Fca (+1,3%) e Ferrari (+1%).