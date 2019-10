Petrolio: cala a 53,2 dollari -0,6%

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - I timori per un esito non positivo dei negoziati in corso fra Usa e Cina, dopo il moderato ottimismo dei giorni scorsi, deprimono il prezzo del petrolio sui mercati. Il greggio Wti scende dello 0,6% a 53,2 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,69% a 58,93 dollari.