Borsa: Europa in rialzo,guarda a Brexit

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le Borse europee viaggiano tutte in positivo con i mercati che guardano all'esito dei negoziati tra Stati Uniti e Cina con alcuni dubbi che restano sottotraccia. Un altro focus è la Brexit con i colloqui in corso tra Londra e l'Ue per raggiungere un'intesa da siglare al vertici europeo di giovedì. Il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier ha detto che un accordo con il Regno Unito è ancora possibile questa settimana. L'indice d'area guadagna oltre mezzo punto con gli acquisti che si concentrano su industriali e finanziari. Londra è poco sotto la parità (-0,02%) mentre Parigi guadagna lo 0,56%, Francoforte lo 0,41% e Milano lo 0,61% dopo che Banca d'Italia ha certificato ad agosto un calo del debito pubblico. A Piazza Affari resta l'evidenza di Pirelli (+1,95%), seguita da Poste (+1,7%), Tenaris (+1,41%) e Mediobanca (+1,14%). Lo spread è a 135 punti base.