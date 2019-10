ArcelorMittal: Lucia Morselli nuovo Ad

(ANSA) - BARI, 15 OTT - ArcelorMittal Italia annuncia che Lucia Morselli è stata nominata presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato, con decorrenza odierna. Lucia Morselli sostituirà Matthieu Jehl, attuale presidente e CEO, che assumerà nuove responsabilità all'interno di ArcelorMittal.

"Non esiste forse oggi in Italia una sfida industriale più grande e più complessa di quella degli impianti dell'ex Ilva.

Sono molto motivata dall'opportunità di poter guidare ArcelorMittal Italia, e farò del mio meglio per garantire il futuro dell'azienda e far sì che il suo contributo sia apprezzato da tutti gli stakeholder", ha commentato il nuovo presidente del Cda e Ad di ArcelorMittal Italia.