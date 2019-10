Borsa: bene Asia con ottimismo su dazi

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - L'ottimismo prevale sulle principali Borse asiatiche, sulla scia del delinearsi di un accordo parziale sui dai tra Usa e Cina. Chiusi per festività i mercati di Giappone e Tailandia, la Cina ha diffuso numeri negativi per la bilancia commerciale: -8,5% per le importazioni e -3,2% per le esportazioni, con cali superiori al previsto a settembre, ma la Borsa di Shanghai è comunque in rialzo (+1,17%), con banche (+1,9%) e tecnologici (+2,45%) a farla da padrone, così come quella di Shenzen (+1,35%), entrambi a contrattazioni ancora aperte. Lo stesso per la Corea (+1,12%) e per Hong Kong (+0,87%), come per Mumbai (+0,52%). Chiusura in positivo per Taiwan (+1,63%) e per Sidney (+0,54%).

Per quanto riguarda gli appuntamenti macroeconomici, sono attesi in Europa gli indici per la produzione industriale di agosto e in Germania quello dei prezzi all'ingrosso. .