Mediaset: Corte Madrid sospende fusione

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - La Corte di Madrid ha sospeso la delibera sulla fusione per incorporazione di Mediaset Spagna e Mediaset. La decisione del giudice arriva in attesa di una sentenza definitiva sul ricorso di Vivendi, riferito all'accordo preso nell'assemblea straordinaria dello scorso 4 settembre di Mediaset Spagna. Lo si apprende da fonti finanziarie.

L'assemblea di Mediaset Espana del 4 settembre, approvando la fusione con la controllante Mediaset aveva dato sostanzialmente il via libera al percorso per la nascita di MediaforEurope, la holding olandese nella quale il Biscione intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni, compreso il 9,6% di ProSiebenSat1.