Borsa:Asia in rialzo con dialogo su dazi

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Le Borse asiatiche tirano il fiato e archiviano in rialzo l'ultima seduta della settimana. Sui mercati torna l'ottimismo dopo le parole positive di Donald Trump circa le trattative Usa-Cina sul commercio internazionale.

Le piazze asiatiche non mostrano preoccupazione per l'offensiva della Turchia in Siria.

Chiusura in rialzo per Tokyo (+1,15%) con lo yen che si indebolisce sul dollaro a 108, e sull'euro poco sotto a quota 119. A mercati ancora aperti vola Hong Kong (+2,4%). Corrono i listini cinesi con Shanghai (+1%) e Shenzhen (+0,5%). In positivo anche Mumbai (+0,1%) e Seul (+1%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sull'inflazione in Germania e Spagna. Dagli Stati Uniti previsto l'indice sui prezzi delle importazioni e la fiducia dei consumatori.