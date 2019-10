Borsa: Milano prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - La Borsa di Milano (+0,26%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Stm (+1,8%) e Cnh (+2,5%), con il clima di ottimismo per le trattative Usa-Cina sul commercio internazionale. In ordine sparso le banche mentre sono in rialzo i titoli energetici dopo l'aumento del prezzo del petrolio.

Invariato lo spread tra Btp e Bund a 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,94%.

Procedono in rialzo Eni (+1,1%), Tenaris (+1%) e Saipem (+0,6%). Sul fronte delle banche svetta Bper (+1,8%). Bene anche Unicredit (+0,6%), dopo le notizie di stampa sull'ipotesi di una sub holding tedesca, Mediobanca (+0,6%) e Ubi e Intesa (+0,2%).

Piatta Banco Bpm (+0,08%) mentre è in rosso Mps (-0,5%).

In calo Prysmian (-0,6%), Tim (-0,3%) e Snam (-0,6%). Debole Mediaset (-0,1%).