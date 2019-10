Borsa: Milano corre, rally di Stm e Cnh

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - La scia di ottimismo su un possibile accordo Usa-Cina sui dazi regala una seduta di guadagni alle borse europee e a Piazza Affari (+1,88%). Rally del tecnologico Stm (+7,1%) e di Cnh (+5,73%) nell'automotive grazie all'idea di scambi commerciali con meno ostacoli sui mercati cinese e statunitense. Più cauta Fca (+2,1%) malgrado le novità al vertice di Renault (+5,12% a Parigi) spingano Citi a suggerire che le porte per una alleanza possano riaprirsi. Forte Leonardo (+5,39%) e non sono da meno le banche guidate da Banco Bpm (+3,86%), Bper (+3,65%) e Ubi (+3,59%) le maggiori candidate a una integrazione, seguite a distanza da Unicredit (+3,41%) al lavoro sulla subholding tedesca e ancor più da Mediobanca (+1,88%) poco galvanizzata dalle idee del nuovo socio Del Vecchio sul piano. Si contano sulle punta delle dita poi i titoli che chiudono col segno meno: Nexi (-0,45%) che ha prezzato il maxi-bond per rifinanziare il debito, Amplifon (-0,28%), i difensivi Terna (-0,21%) e Snam (-0,13%), Diasorin (-0,05%).