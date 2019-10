Borsa: Europa tonica, Francoforte +2%

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Borse europee toniche con il clima di ottimismo sul fronte dei colloqui tra Usa e Cina per il commercio internazionale. Sullo sfondo resta il nodo della Brexit e le tensioni geopolitiche con l'offensiva turca in Siria. Sul versante valutario prosegue in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1042 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dell'1,6%. Corre Francoforte (+2%), bene anche Milano (+1,2%), Parigi e Madrid (+1,1%), Londra (+0,5%). I listini sono spinti dall'hi-tech (+3%), dalle banche (+2,7%) e dal comparto dell'auto (+1,8%).

A Piazza Affari volano Stm (+5,2%) e Leonardo (+4%). Si mettono in mostra anche le banche con Bper (+3,1%), Ubi (+2,4%) e Mediobanca (+1,3%). Positivo il comparto dell'auto con Cnh (+3,4%), Fca (+2,8%) e Ferrari (+0,5%). In rialzo Mediaset (+1,3%), dopo la decisione della Corte di Madrid che ha sospeso la fusione con Mediaset Espana (-0,8%).