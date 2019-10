Borsa: Europa marcia in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo spinte dal settore dell'energia (+1,4%), dopo l'aumento del prezzo del petrolio, e dalle banche. Sui mercati c'è aria di ottimismo dopo le parole di Donald Trump sulle trattative Usa e Cina sul commercio internazionale. Attesa per l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi a Milano dove riceverà la Laurea honoris causa in Economia dall'Università Cattolica. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1019 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 Corrono Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1%). In rialzo anche Madrid (+0,6%) mentre è piatta Londra (-0,05%). I titoli tecnologici (+2,7%) spingono i listini con Sap (+7%) dopo i risultati del trimestre migliori delle aspettative. Bene anche le banche (+1,7%) con Bnp Paribas (+2,7%), Barclays (+4%), Ubs (+2,4%) e Deutsche Bank (+3,2%).

Sale il comparto dell'energia (+1%) dove si mette in mostra Total (+2,1%) e Shell (+1,1%) mentre è in rosso (-1%).