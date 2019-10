Borsa: Europa apre in positivo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Le Borse europee aprono in terreno positivo. Tra gli investitori c'è ottimismo dopo le parole di Donald Trump circa le trattative Usa-Cina sul commercio internazionale. Le Borse del Vecchio continente non appaiono preoccupate per l'offensiva turca in Siria mentre si attendono gli sviluppi sulle vicende legate alla Brexit. In aumento il prezzo del petrolio dopo l'incendio di una petroliera iraniana al largo della costa saudita.

In rialzo Francoforte (+0,7%), Parigi (+0,14%), piatte Londra (-0,09%) e Madrid (+0,09%).