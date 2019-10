Salini: contratto 255 milioni dlr in Usa

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Lane, società del Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata un contratto da 255 milioni di dollari (224,3 milioni di euro) per la costruzione di un tunnel di stoccaggio idrico, per ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal. Si tratta del primo progetto nello stato di Washington per Lane, a sottolineare la sua leadership in questo settore.

Noto con il nome di Ship Canal Water Quality Project - Storage Tunnel project, comprende la costruzione di una galleria lunga 2,7 miglia (4,2 chilometri), che permetterà di trattenere fuori dal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union, una media annuale di 75 milioni di galloni (276 milioni di litri) di acque contaminate pluviali e di acque reflue.

Salini Impregilo è pronta a espandersi ulteriormente negli Stati Uniti, il suo più grande mercato.