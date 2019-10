Landini, senza risultati ci mobiliteremo

(ANSA) - "Se dal confronto finale con il Governo escono indicazioni nuove perché ha deciso di tenere conto della nostra piattaforma e di modificare ciò che ha detto fino ad oggi lo valuteremo", altrimenti sarà mobilitazione. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini all'assemblea dei delegati ad Assago (Milano). "Non escludiamo nulla - ha aggiunto - e discuteremo tutte le forme di mobilitazione tra cui la manifestazione del 16 novembre". "Siamo un soggetto autonomo - ha precisato - non abbiamo governi amici o nemici, la nostra piattaforma non è cambiata, è cambiato il governo, ora dice che ci vuole ascoltare, per noi contano i risultati".

La segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan chiede al Governo "discontinuità vera dall'ultima legge finanziaria". "Abbiamo ripreso a confrontarci con il Governo, ma vorremmo che insieme al clima cambino anche i numeri", ha aggiunto.