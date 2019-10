Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Hanno chiuso in rialzo le principali Borse europee, in una giornata in cui l'ottimismo per l'apertura di Pechino a un accordo almeno parziale sui dazi Usa-Cina ha fatto da contrappeso alle tensioni internazionali per una via ancora traballante per un accordo sulla Brexit e i raid tuechi in Siria.

La migliore è stata Francoforte (+1,04%) a 12.094 punti, seguita da Parigi (+0,78%) a 5.499 punti e da Madrid (+0,58%) a 8.991 punti. Più cauta Londra (+0,33%) a 7.166 punti, nel giorno in cui la proposta della Gran Bretagna è stata giudicata "non soddisfacente" dal collegio dei commissari Ue, come riportato dal capo negoziatore Michel Barnier.