Borsa: Europa allunga passo, guarda dazi

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Le Borse europee provano a riprendersi dai cali della vigilia e allungano il passo mentre i futures Usa promettono un rimbalzo anche sui listini Usa. Le attese restano rivolte ai negoziati sui dazi con la Cina previsti giovedì a Washington mentre l'amministrazione Trump ha surriscaldato il clima con un bando sui visti, preceduto da una lista nera che da Huawei si è estesa ad altre aziende tecnologiche cinesi. Con l'effetto indiretto di mettere in ombra sui mercati il discorso del presidente della Fed Powell. Anche la prospettiva di un no deal per la Brexit stamane non sembra impensierire gli investitori con Londra che guadagna lo 0,36%.

Bene Francoforte (+0,46%) seguita da Milano (+0,40%) e Parigi (+0,34%).