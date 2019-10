Borsa: Milano vira in negativo (-0,15%)

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Dopo un'apertura in positivo la Borsa di Milano si è portata a in terreno negativo (-0,15%) .

Tra i titoli che cedono maggiormente ci sono Diasorin, in ribasso dell'2,7%, e Leonardo, che lascia sul campo l'1,5%. Mentre le speranze per un accordo sui dazi fra Usa e Cina fanno risalire dai minimi degli ultimi due mesi il prezzo del petrolio, sono deboli alcuni titoli legati all'energia come Saipem (-1,2%) e Tenaris (-1%).

In rialzo invece le banche, con lo spread stabile a 143 punti.

Brilla Ubi (+1,8%) mentre continuano le speculazioni su una fusione con Banco Bpm (-0,16%). Bene anche Tim (+0,58%), Azimut (+0,54%) e alcune utilities come Hera (+0,48%) e A2a (+0,5%).

Fuori dal Ftse Mib si appiattisce Bio On.