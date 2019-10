Borsa: Milano meglio (-1%), ma in rosso

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Leggero miglioramento per Piazza Affari a metà pomeriggio, comunque in rosso (-1%), come le altre principali Borse europee. Nel listino principale scarsi i titoli in positivo: Juve (+0,2%), Banco Bpm (+0,3), Ubi (+0,5%). Non basta lo spread a 143 per le altre banche, che sono in perdita: Unicredit (-1,2%), Bper (-0,9%) e Intesa (-0,1%). Tra i peggiori Fineco (-3,4%), il giorno dopo avere acquistato il marchio da Unicredit. Ancora più in basso Diasorin (-5,5%). Entrambi titoli che nel primo pomeriggio avevano visto un fermo delle contrattazioni a Milano.

Fuori dal listino principale tra i più penalizzati c'è Safilo (-4,7%), dopo l'accordo con Kering per gli occhiali Gucci e indiscrezioni su un'Opa da parte di Kering su Safilo stessa. Non va bene il lusso in generale, con Ferragamo (-2,2%) e Moncler (-0,6%), mentre le proteste continuano a Hong Kong e con le tensioni sui dazi, che penalizzano anche i tecnologici, con Stm (-3%). Perdono petroliferi, con Saipem (-1,7%) e Tenaris (-1,4%). Giù Poste (-1,3%).