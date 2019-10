Borsa: Europa in ribasso, cede il Lse

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Le Borse europee viaggiano in negativo dopo un esordio di giornata contrastato : se infatti Londra è debole (-0,08%), Parigi cede lo 0,3% e Francoforte è in netto ribasso (-0,45%).

L'indice d'area Euro Stoxx è debole (-0,4%): pesano il comparto della salute (-1,2%) e quello dell'energia (-0,9%), mentre gli acquisti si concentrano su informatica (+0,2%).

Nel settore Tlc Cellnex guadagna in Borsa a Madrid il 3% dopo aver annunciato l'intenzione di acquisire il ramo telecomunicazioni della britannica Arqiva. Sempre Oltremanica sono in forte ribasso (-6%) le azioni del London Stock Exchange Group (che controlla anche la Borsa di Milano) dopo che l'Hong Kong Exchanges ha gettato la spugna ha rinunciato a rilanciare la sua offerta.