Borsa: Europa e future Usa giù con dazi

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Restano in negativo le principali Borse europee, al contrario di quelle asiatiche, sulle incertezze dei dazi Usa, dove gli indici dei prezzi alla produzione calano oltre alle attese e i future sono in rosso, mentre in serata sono attesi il discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, e i dati sulle scorte settimanali di greggio. A perdere di più è Madrid (-1,19%), nonostante la produzione industriale ad agosto risulti cresciuta più del previsto. Seguono Francoforte (-1,09%), dove gli stessi dati danno un aumento a sorpresa, ma un calo da inizio anno, Parigi (-1,03%), con la bilancia commerciale in discesa oltre le previsioni, e Milano (-0,98%) col commercio al dettaglio in calo oltre il previsto sia ad agosto che sull'anno e i dati Istat sull'evasione fiscale e contributiva, "aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e di crescita". La migliore è Londra (-0,29%), dove il premier, Boris Johnson, ha ribadito di preferire un accordo con l'Ue sulla Brexit a un no deal.