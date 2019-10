Bankitalia:cautela numeri lotta evasione

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Per gli interventi riguardanti il recupero dell'evasione, una quantificazione precisa è ardua. Al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo, è auspicabile che siano definiti momenti di monitoraggio dei conti in corso d'anno e pronti meccanismi correttivi in caso di scostamenti". Così il vice dg della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini in audizione sulla Nadef. "I progressi nel contrasto all'evasione fiscale richiedono tempo" e "non si può non raccomandare un approccio cauto alla loro quantificazione all'interno di ciascuna manovra di bilancio".