91% commercialisti, 'crediti in ritardo'

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Un 'cortocircuito' fatto di crediti difficili da incassare e di pagamenti rinviati: è quel che denunciano i commercialisti italiani che, nel 91,3% dei casi, segnalano come "negli ultimi dodici mesi le aziende clienti abbiano subito ritardi nella riscossione" del dovuto. E, secondo il 52,6% dei professionisti, nell'ultimo anno i tempi si sono allungati, rispetto all'anno precedente, mentre per l'87,7% "le imprese, a loro volta, hanno pagato in ritardo i loro fornitori". Lo si legge nel rapporto realizzato dal Censis per il Consiglio nazionale dei commercialisti, presentato stamani, a Roma. Sul 'banco degli imputati', si puntualizza, come "cattivo pagatore" c'è la Pubblica amministrazione, che per il 60% degli intervistati non ha versato in tempo le somme che spettano alle imprese che hanno erogato servizi.