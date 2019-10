Borsa:Milano positiva con Saipem e Poste

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +0,3%) favorita dal rialzo del greggio (Wti +1,1%), che spinge Saipem (+2,3%) ed Eni (+0,7%). Lo spread oscillante a cavallo dei 141 punti spinge Poste (+2,36%) e Ubi Banca (+1,24%), più caute invece Intesa (+0,26%), Unicredit e banco Bpm, entrambe in parità. Ancora rialzi per Amplifon (+2,7%) mentre si sgonfia l'entusiasmo sulla Juventus (+0,7%) dopo la vittoria sull'Inter. Riduce il calo Leonardo (-0,4%), mentre Safilo (-8,5%) è colpita da prese di beneficio dopo il balzo di venerdì (+11%) a seguito della proroga dell'accordo con Kering.

Una mossa che, secondo gli operatori, allontana le ipotesi di un possibile interesse di quest'ultima per l'Azienda padovana. Su Aim non riesce a fare prezzo Bio On (-14% teorico), con la Consob attiva su possibili abusi di mercato, mentre fa il botto Cyberoo (+54%) nel giorno del debutto.