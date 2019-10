Borsa: Milano bene con Amplifon,Saipem

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Piazza Affari (Ftse Mib +0,85% a 21.652 punti), al pari delle altre Borse europee, apre la settimana in positivo con lo sguardo che è sempre rivolto all'esito dei negoziati sul commercio tra Stati Uniti e Cina e alla Brexit.

Sul listino principale in testa Amplifon (+3,7%), Saipem (+2,98%) e Poste (+2,89). Prosegue poi il buon passo di Ubi (+2,52%) e Banco Bpm (+1,53%) con gli analisti che vedono un aumento da 1,5-2 miliardi in caso di nozze tra i due istituti per accelerare, su richiesta della vigilanza della Bce, la pulizia dai crediti deteriorati e abbassare il rapporto tra gli npl lordi e il totale dei crediti (npe ratio) attorno al 6% riducendo il profilo di rischio. Vendite invece su Mps (-1,13%) e Nexi (-1,12%). Sull'Aim vola al debutto Cyberoo (+5,50%) mentre è una nuova giornata di sofferenza per Bio On (-20,4%) con la Consob attiva su possibili abusi di mercato. Lo spread tra btp e bund è poco mosso in area 142 punti base.