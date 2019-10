Borsa: botto Cyberoo, 130 società su Aim

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Cyberoo, società di cyber security attiva nella protezione, monitoraggio e gestione delle infrastrutture IT, debutta col botto sull'Aim dove, dopo un balzo superiore al 67%, segna un rialzo del 53% a 4,39 euro. Il suo esordio porta a 130 il numero delle quotate sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi e rappresenta la trentunesima ammissione da inizio anno (la ventisettesima su Aim Italia).

"Gli investitori hanno apprezzato le ampie prospettive di crescita della società che opera in un settore in grande sviluppo. Questo ci ha permesso di avere una raccolta pienamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati, riscontrando una domanda tra le più ampie mai registrate sul mercato Aim Italia. Anche al prezzo massimo della forchetta, fissato a 3,57 euro, abbiamo avuto ordini per oltre 27 milioni di euro", ha commentato Fabio Leonardi, Ceo di Cyberoo.