Auto: Patuanelli convoca tavolo il 18/10

Il Ministro Stefano Patuanelli convoca al Mise, il 18 ottobre 2019 alle ore 16, il tavolo sull'automotive, per avviare un confronto a 360 gradi su un settore strategico per il nostro Paese. Lo si legge in una nota del ministro. "Il tavolo - si legge nel comunicato - sarà il luogo dove associazioni e sindacati potranno individuare i migliori strumenti per rilanciare il settore dell'automotive anche attraverso le opportunità messe a disposizione dalla mobilità ecosostenibile".