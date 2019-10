Conad: Filcams,garanzie a 5.700 a Auchan

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - "Ad oggi abbiamo garanzie per un terzo dei negozi, ovvero per 5.700 su circa 18.000 dipendenti di Auchan". Ad affermarlo è Elvira Miriello, della Filcams Lombardia, che segue la trattativa nazionale per l'acquisizione dei negozi Auchan in Italia. "Solo nella sede di Rozzano, in Lombardia, sono in 800 a non conoscere il loro destino - ha riferito - ma non dimentichiamo l'indotto. Parlo di guardiania, così come di chi fa le pulizie e di chi offre il servizio mensa.

Sono invisibili ai clienti che frequentano i supermercati, ma sono numerosi e senza tutele. Faccio un esempio: abbiamo ricevuto solo per copia conoscenza la disdetta di Auchan e Sma alla Mercury, una ditta di guardiania che opera in Lombardia e in parte in Piemonte".