Giovannini, legge annuale sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Sulla sostenibilità dal nuovo governo arrivano segnali incoraggianti, ma serve una legge annuale per lo sviluppo sostenibile che venga prevista già da questa Legge di Bilancio. E' quanto chiede l'Asvis, proponendo che il premier impegni i ministri ad attuare l'Agenda 2030 per i rispettivi ambiti come fatto dalla presidente della Commissione Ue.

"L'Italia deve prepararsi adeguatamente, così da poter beneficiare delle risorse che la Ue investirà nella direzione della sostenibilità", ha detto il portavoce dell'Asvis, Enrico Giovannini.