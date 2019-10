Gentiloni, in Ue 1.000 mld per il clima

(ANSA) - L'obiettivo della nuova Commissione europea è mettere in campo "oltre 1.000 miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale". Lo ha detto il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis. La Commissione punterà ad "integrare gli obiettivi sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo, attraverso cui si verificano gli impegni delle politiche di bilancio dei Paesi membri". La crescita "oltre che quantitativa deve essere anche sostenibile", ha insistito.

L'impegno sulla sostenibilità è stato ribadito anche dal ministro dell'economia, Roberto Gualtieri. "Tra le prime misure immediate" il governo, ha annunciato, punta a creare "un comitato interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici che entrerà nel Cipe".