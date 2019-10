Borsa:Europa gira in rosso, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Le Borse europee girano in rosso dopo un avvio in terreno positivo. Sui listini del Vecchio continente pesano le banche (-0,5%) e le auto (-1,1%). Stabile l'euro sul dollaro a 1,0979 a Londra. Resta alta l'attenzione degli investitori sull'andamento dell'economia globale ed i rischi di una recessione.

In calo Madrid (-0,3%), Francoforte (-0,2%), Parigi e Milano (-0,1%). In controtendenza Londra (+0,1%), in attesa che si trovi una soluzione sul fronte della Brexit dopo l'ultimatum del premier Boris Johnson all'Ue.

A Piazza Affari soffrono le banche con Banco Bpm (-4,2%), Ubi (-2,1%), Bper (-1,5%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,5%) mentre è in controtendenza Mps (+2,2%), con l'ipotesi di dismissione di 10 miliardi di Npl. Andamento negativo anche per il comparto dell'automotive con Pirelli (-3,2%), Fca (-1,3%) e Cnh (-0,3%).