Borsa: Milano in rialzo, corre Mps

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - La Borsa di Milano prosegue la seduta in rialzo in attesa delle indicazioni sul deficit pubblico del secondo trimestre. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, procede in scia con il parziale recupero di Wall Street. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,816%.

Corre Mps (+3%), dopo la notizia che il Tesoro che studia la cessione di Npl per 10 miliardi di euro. In rosso le altre banche con Banco Bpm (-1,3%), Ubi e Bper (-0,5%), Unicredit (-0,3%) e Intesa (-0,1%). In anche calo Unipol (-1%) e Tim (-0,8%).

In ordine sparso il comparto dell'auto dove si mette in mostra Ferrari (+1,2%) mentre è poco mossa Cnh (+0,1%). In rosso Fca (-0,2%) e Pirelli (-0,6%).