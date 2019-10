Borsa: a Milano scivola Banco Bpm (-4%)

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - La Borsa di Milano prosegue piatta, appesantita dalle banche, in linea con gli altri listini europei. Tra gli istituti di credito scivola Banco Bpm (-4,3%), dopo i rialzi dei giorni scorsi sull'ipotesi di nozze con Ubi (-2,1%). Andamento in rosso anche per Bper (-1,5%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,5%). In controtendenza Mps (+2%), con l'ipotesi di dismissione di circa 10 miliardi di Npl.

In Europa il comparto bancario cede lo 0,7% con Commerzbank (-3%), Societe Generale (-1,1%), Bnp Paribas (-0,9%) e Banco Santander (-0,7%).