Spread Btp-Bund apre a 145,2 punti

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 145,3 punti base secondo la piattaforma Bloomberg a fronte dei 114,5 di ieri in chiusura di giornata. Il tasso di rendimento per il decennale italiano sale allo 0,87%.