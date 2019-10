Petrolio:in lieve recupero,52,82 dollari

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Prezzo del petrolio in lieve recupero sui mercati dopo i sostanziosi cali dei giorni scorsi pur rimanendo vicino ai minimi da due mesi. Ad incidere i dati sulle scorte in aumento e le prospettive non buone sull'economia. Così i contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre guadagnano 18 centesimi a 52,82 dollari al barile; il Brent è praticamente stabile a 57,7 dollari.