Manovra, sindacati convocati lunedì a palazzo Chigi

Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati lunedì prossimo, 7 ottobre, a mezzogiorno a Palazzo Chigi per proseguire il confronto in vista della definizione della prossima legge di bilancio, dopo il varo della Nota di aggiornamento al Def, alla luce delle richieste contenute nella piattaforma unitaria. Lo si apprende da fonti sindacali.



"Non servono pochi miliardi di abbattimento del cuneo, ne servono almeno 13 o 14, non certo i 2 miliardi e qualcosa di cui leggiamo nella Nadef". Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi chiede al governo interventi decisi con la Legge di Bilancio. "Non rispondeteci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse - ha scandito - non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento, questa volta stupiteci!". Nel suo intervento ha inoltre chiesto di fermare "l'esperimento negativo di Quota 100" e "l'espianto delle politiche del lavoro, dal reddito di cittadinanza".